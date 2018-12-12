В Казани мужчина угрожал застрелить ребенка

Полиция задержала 31-летнего жителя Казани, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством", передает портал inkazan.ru. Вечером 10 декабря мужчина подошел к 15-летней девочке возле жилого дома на улице Фучика и, матерясь, приставил к ее голове пистолет. В какой-то момент он отступился, и ребенку удалось убежать. Подозреваемый свою вину не отрицает. Также он заявил, что в момент совершения преступления был пьян, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался.