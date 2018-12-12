Под Москвой нашли труп избитого младенца

В одной из квартир города Пушкино Московской области обнаружено тело годовалого ребенка со следами побоев, передает телеканал "360". По словам соседей, накануне они слышали шум, детский плач и крики. В квартире, помимо матери и ребенка, проживал любовник женщины. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. С места убийства следователи изъяли детскую одежду с пятнами бурого цвета.