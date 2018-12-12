Не газ: названа причина взрыва в жилом доме в Омске

Информация о том, что ранним утром в одной из квартир жилого дома на улице 7-я Линия в Омске произошел взрыв газа, не подтвердилась, передает портал gorod55.ru. По предварительной версии, произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. К серьезным разрушениям инцидент не привел – в квартире частично разрушились гипсокартонные перегородки и вылетело окно.