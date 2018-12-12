В убийстве москвича в Калининграде заподозрили владельца местного кафе

В Калининграде 47-летнему владельцу местного кафе предъявлено обвинение в убийстве 45-летнего жителя Москвы, передает Flashnord. Преступление произошло еще в июле 2012 года, а уголовное дело по факту исчезновения мужчины было возбуждено спустя три месяца – в сентябре. По версии следствия, между владельцем кафе и одним из посетителей возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Обвиняемый сперва избил потерпевшего, а затем нанес удар в шею ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Тогда владелец кафе вынес тело и выбросил в мусорный контейнер неподалеку. Обвиняемый признал свою вину частично. Тело погибшего до сих пор не обнаружено.