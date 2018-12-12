Школу в Башкирии эвакуировали из-за ЧП с перцовым баллончиком

В одной из школ Уфы утром в среду произошло ЧП. Десятиклассник принес перцовый баллончик, а его подруга решила его распылить. В результате занятия были приостановлены, нескольким ученикам потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает телеканал "360".

На месте происшествия работает полиция и инспекторы по делам несовершеннолетних. Они проводят проверку. Всего, по данным местных СМИ, к медикам обратились 15 человек, восемь было госпитализированы.