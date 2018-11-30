В Уфе мужчина умышленно заражал женщин ВИЧ-инфекцией

В Уфе местного жителя обвиняют по статье "Заражение ВИЧ-инфекцией двух и более лиц". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Известно, что злоумышленник знакомился с девушками в соцсетях и в и вступал с ними в половую связь, не предупреждая их о болезни. В результате этого три потерпевшие приобрели ВИЧ, передает mkset.ru.
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