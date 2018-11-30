В Тюмени пенсионер наловил рыбы на 5 миллионов

В Тюмени полиция задержала рыбака, который наловил рыбы на пять миллионов рублей. Известно, что пенсионер использовал подледные сети.
У злоумышленника обнаружили 16 особей сибирского осетра. Стоит отметить, что рыба занесена в красную книгу. В ходе допроса подозреваемый заявил, что он занимался ловлей для собственных нужд, передает nashgorod.ru.
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