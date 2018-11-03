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Регионы

Поезд снес грузовик в Краснодарском крае

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Ранним утром 3 ноября на железнодорожном переезде в Краснодарском крае поезд Минск – Адлер снес пересекавший пути на красный свет грузовик КамАЗ, передает РИА Новости. В момент аварии в поезде находились 650 человек. За медицинской помощью обратились 18 пострадавших. Четырем из них, в том числе водителю грузовика, потребовалась госпитализация. Последствия ДТП сняли на видео.

3 ноября 2018, 10:44

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