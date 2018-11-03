Поезд снес грузовик в Краснодарском крае

Ранним утром 3 ноября на железнодорожном переезде в Краснодарском крае поезд Минск – Адлер снес пересекавший пути на красный свет грузовик КамАЗ, передает РИА Новости. В момент аварии в поезде находились 650 человек. За медицинской помощью обратились 18 пострадавших. Четырем из них, в том числе водителю грузовика, потребовалась госпитализация. Последствия ДТП сняли на видео.