В Сургуте грабитель убежал из банка с пустыми руками

Полицейские Сургута получили сообщение о срабатывании "тревожной кнопки" в одном из банков. На место ЧП прибыли бойцы Росгвардии.
Выяснилось, что злоумышленник вошел в здание банка и передал сотруднице учреждения записку, в которой были изложены требования о выдаче наличных. Грабитель угрожал поджечь отделение банка. Однако женщина сразу нажала "тревожную кнопку", а звук сирены спугнул горе-грабителя, передает newizv.ru.
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