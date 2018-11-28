В Татарстане пытались убить гендиректора хлебозавода

В Татарстане Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего Расима Хайрутдинова, подозреваемого в покушении на убийство генерального директора хлебозавода ООО "Альметьевск-Хлеб" Рустама Латыпова, передает портал inkazan.ru. Сама попытка лишить предпринимателя жизни произошла 25 ноября, когда он ехал на встречу с банкиром, чтобы взять в кредит 30 миллионов рублей.

По дороге Латыпов счел условиях сделки невыгодными и решил отказаться от нее. Тогда Хайрутдинов, который находился в той же машине, вышел из нее, открыл дверь, за которой сидел гендиректор, и попытался выстрелить в него из револьвера. Произошла осечка. Услышав характерный щелчок Латыпов выскочил из машины, а потенциальный убийца еще несколько раз попытался в него выстрелить. В итоге между ни ми произошла драка, в конце которой Хайрутдинов запрыгнул в машину и уехал. Его задержали в тот же день.