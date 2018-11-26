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Регионы

"Единая Россия" выслушает граждан по всей стране

Галина Карелова (в центре). Фото: ER.RU
"Единая Россия" выслушает мнения людей и ответит на их вопросы. Партия начала неделю приемов граждан: по всей стране открылись 30 тысяч дополнительных площадок.
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Во всероссийской неделе приемов, приуроченной к 17-летию "Единой России", участвуют центральная общественная приемная партии, 85 региональных и более двух с половиной тысяч местных приемных. Также планируется открыть более 30 тысяч дополнительных площадок по всей стране для встреч с гражданами. Не обойдут вниманием и отдаленные территории.

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На вопросы граждан будут отвечать депутаты Госдумы, сенаторы, руководители регионов и муниципалитетов, местные законодатели, эксперты "Единой России".

Как сообщила глава комиссии президиума Генсовеа партии по работе с обращениями граждан, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, приемные будут работать по особому графику, в том числе и в вечерние часы. Всю информацию можно найти на сайтах региональных отделений партии.

Фото: vk.com/duma

Граждан выслушают и в выходные дни: 1 декабря, в день рождения партии, будут работать все приемные; некоторые запланировали приемы и в воскресенье, 2 декабря.

Одна из основных сверхзадач традиционных приемов в день рождения партии – сформировать актуальный наказ на предстоящий год и действовать в соответствии с ним.

Карелова напомнила также, что 7-8 декабря в Москве пройдет XVIII съезд "Единой России". В его преддверии во всех регионах прошли дискуссии на тему обновления партии. "Неделя приемов будет очень важной. Уверена, что кроме личных просьб и вопросов, граждане выскажут свою точку зрения по поводу работы партии, а также и по многим другим вопросам, требующим рассмотрения на съезде", – сказала сенатор.

Всероссийская неделя приема граждан "Единой России", приуроченная к 17-летию партии, проходит с 26 ноября по 2 декабря.

Автор: Александр Комаров26 ноября 2018, 13:27

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