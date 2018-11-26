Под Иркутском опора ЛЭП убила работника железной дороги

Утром 25 ноября на станции Тайшет в Иркутской области в результате сильного порыва ветра с крыши производственного здания на линию электропередачи обрушилась кровля. От этого опора ЛЭП сломалась и упала на двух работников Восточно-Сибирской железной дороги, передает телеканал "360". В результате 51-летний электромеханик, который убирал снег, погиб. Второй рабочий был доставлен в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.