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Регионы

В Тюмени пассажиры самолета взяли штурмом кабину пилотов

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Рейс компании "Аэрофлот" из Тюмени в Москву задержался на девять часов из-за поломки лайнера. Пассажиров самолета отправили запасным бортом.

Сообщается, что во время движения воздушного судна по взлетной полосе в салоне резко выросло давление. У некоторых пошла кровь из носа и заложило уши. Люди стали "долбиться" в дверь пилотов, требуя отменить вылет. В итоге самолет вернулся в аэропорт, передает nashgorod.ru.

2 ноября 2018, 19:16

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