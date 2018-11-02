В Тюмени пассажиры самолета взяли штурмом кабину пилотов

Рейс компании "Аэрофлот" из Тюмени в Москву задержался на девять часов из-за поломки лайнера. Пассажиров самолета отправили запасным бортом.

Сообщается, что во время движения воздушного судна по взлетной полосе в салоне резко выросло давление. У некоторых пошла кровь из носа и заложило уши. Люди стали "долбиться" в дверь пилотов, требуя отменить вылет. В итоге самолет вернулся в аэропорт, передает nashgorod.ru.