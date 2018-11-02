В Ростове семейная пара бросила дочь с бомжами

В Ростове-на-Дону горожане обнаружили четырехлетнюю ухоженную девочку в окружении бомжей. Родители ребенка до сих пор не обращались в правоохранительные органы по факту пропажи дочери.
Что делала малышка в подобной компании, пока не сообщается. По предварительным данным, девочка по имени Ксюша прожила с бездомными около двух недель, передает rostovgazeta.ru.
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