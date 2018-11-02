В Карелии дома затопило нечистотами

Подвалы домов на Школьной улице в карельском городе Олонце затопило нечистотами, сообщает FlashNord. Активисты из Общероссийского народного фронта привлекали внимание к этой проблеме еще в сентябре. Власти пообещали решить ситуацию к концу октября, но она только ухудшилась.
"Река из нечистот дошла до нижних ступеней лестницы, ведущей в подвал. Жильцы вынуждены держать двери в подъезд открытыми, чтобы хоть как-то проветривать помещения. Жить в таких условиях невозможно", – отметили эксперты из ОНФ. Они планируют обратиться в прокуратуру и Минстрой Карелии.
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