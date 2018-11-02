Танк задавил актера на съемках фильма под Калугой

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели каскадера на съемочной площадке фильма "Ильинский рубеж" в Калужской области, передает телеканал "Царьград". Танк, который должен был затормозить за метр до места, где стоял артист, наехал на него. Пострадавший скончался по дороге в больницу.
Съемки приостановлены. Картина "Ильинский рубеж" рассказывает историю подвига подольских курсантов, которые в 1941 году принимали участие в обороне Москвы.
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