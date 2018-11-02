В Красноярске поезд сбил женщину с пятилетним ребенком

На станции Базаиха в Красноярске пассажирский поезд Москва – Северобайкальск сбил женщину с пятилетним ребенком, передает телеканал "360". Оба погибли на месте.
Женщина переходила пути в неположенном месте – прямо над ней был виадук. Она замешкалась и не успела взобраться на платформу. Машинист применил экстренное торможение, однако не смог вовремя остановить состав.
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