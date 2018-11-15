Пишущую об общественном транспорте журналистку зажало дверью автобуса

В Уфе журналистку, писавшую о состоянии дел с общественным транспортом в городе, зажало дверью автобуса. "Грязнючий ПАЗик был как обычно забит до отказа, и на выходе я оказалась одной и самых последних в очереди", – цитирует портал mkset.ru корреспондента.
По ее словам, она быстро расплатилась с водителем и побежала к выходу, однако автобус успел тронуться, а двери зажали несчастную. "Я чувствовала, что вот-вот полечу вниз прямо на асфальт!", – призналась журналистка. По ее словам, все это продолжалось не больше нескольких секунд, однако для нее они показались целой вечностью.
Наконец водитель остановил автобус и освободил из "дверного плена" женщину. При этом, как она отметила, за произошедшее он даже не извинился.
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