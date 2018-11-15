Девочка избила насильника во дворе школы

Во дворе одной из школ Лесосибирска мужчина напал на 10-летнюю девочку. Преступник повалил ребенка на землю и пытался раздеть. Однако школьница несколько раз ударила насильника и смогла подняться. В этот момент к мужчине обратилась прохожая, и девочка смогла убежать, пишет "Царьград".
Позже следователи установили, что девочка занимается карате. А инцидент произошел, когда она направлялась на тренировку в спортивную секцию.
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