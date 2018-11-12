Жителя Подмосковья избили в собственном доме

В Подмосковье двое неизвестных ворвались в дом и, угрожая ножом, избили хозяина. После этого преступники похитили деньги и угнали машину. Сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей, передает mosregtoday.ru со ссылкой на пресс-службу подмосковного отделения МВД России.

Одного из нападавших удалось задержать. Им оказался 26-летний житель Оренбургской области, мужчина был пьян.