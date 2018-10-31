Лайнер с больным пассажиром не долетел до Москвы

В аэропорту Перми совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Благовещенска в Москву, передает портал "Реальное время". Причиной незапланированного приземления стали проблемы с самочувствием у одного из пассажиров. Его встретила бригада скорой помощи, а затем доставила в городскую больницу.