Лайнер с больным пассажиром не долетел до Москвы

В аэропорту Перми совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Благовещенска в Москву, передает портал "Реальное время". Причиной незапланированного приземления стали проблемы с самочувствием у одного из пассажиров. Его встретила бригада скорой помощи, а затем доставила в городскую больницу.
Эксперты прокомментировали состояние жены принца Гарри
Поклонники высказали артистке слова поддержки
Актриса дала откровенное интервью
Близкие к паре люди сообщили пикантные подробности