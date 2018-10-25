В Краснодарском крае обрушился мост

В Краснодарском крае рухнул мост через реку Макопсе на федеральной трассе Джубга – Сочи. Причиной ЧП стала поднявшаяся в реке вода.

Автомобильное сообщение на указанном участке дороге временно прекращено. В данный момент на месте обвала работают специалисты и инженерная техника. Жителей и гостей региона просят быть бдительными, передает rostovgazeta.ru.