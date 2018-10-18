Из-за звонка о бомбе в Сергиевом Посаде эвакуировали вуз

В кабинет директора Сергиево-Посадского филиала ВГИК позвонил неизвестный и сообщил, что в здании учебного учреждения находится ручная граната, передает телеканал "360". В течение пяти-семи минут на место прибыли экстренные службы, была проведена эвакуация.
Кинологи не нашли ничего подозрительного. Начато расследование уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве".
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