У кладбища под Москвой произошло смертельное ДТП

Поздним вечером 5 января возле кладбища на Тишинском шоссе в Московской области столкнулись три автомобиля, передает телеканал "360". Двое детей и один взрослый погибли. Еще пятеро человек пострадали, они были доставлены в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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