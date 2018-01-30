В Петербурге приезжий до смерти забил отца

В одном из отелей Петербурга произошло убийство. Тело мужчины нашли уборщицы.

Они вызвали полицию и врачей, которые и зафиксировали смерть. Согласно информации Life.ru, на трупе обнаружили множество ушибов и ссадин, которые и заставили полицейских считать, что смерть не была естественной. По версии следствия, убийцей оказался 36-летний сын погибшего из Краснодара. Его задержали через несколько часов после обнаружения трупа. На допросе подозреваемый рассказал, что между ним и отцом возникла ссора во время распития алкоголя в номере отеля.

По словам обвиняемого, он вспылил и потерял над собой контроль. В итоге избил своего родителя. Когда мужчина понял, что отец перестал дышать, скрылся с места преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Это не первый подобный случай, вызвавший резонанс в обществе. Так, еще в декабре 2017 года Dni.Ru писали, что в Дагестане завершилось расследование дела о жестоком убийстве жительницей Махачкалы своего отца. Сначала женщина подсыпала в его еду 40 таблеток сильного транквилизатора. Увидев, что мужчина от этого не умер, начала избивать его скалкой по голове.

Однако и на этот раз добить отца не получилось – скалка сломалась. Тогда обезумевшая дочь стала бить свою жертву сковородкой, а в итоге, после всех экзекуций, задушила матерчатой салфеткой. После того как мужчина умер, женщина расчленила тело. Часть останков она смыла в унитаз, часть захоронила на кладбище Махачкалы.