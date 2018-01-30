Под Москвой обезумевший водитель отгрыз палец мужчине и избил ребенка

В Лобне водитель наехал на детскую коляску, выбежал из автомобиля и набросился с кулаками на молодую мать. За женщину вступился муж, но дебошир отгрыз ему палец, после чего ударил малыша, передает "360".

В результате пострадавшим потребовалась медицинская помощь, сообщает сетевое издание m24.ru. Поврежденный палец мужчине пришлось ампутировать.

Установлено, что подозреваемый часто становился зачинщиком драк. Ранее он избил жену, которая попала в реанимацию.

