"Единая Россия" поможет оборонке перейти на гражданские рельсы

Этой весной Госдума всерьез займется решением задач по диверсификации предприятий оборонки. Тему поднял в Уфе президент Владимир Путин, а в думской фракции "Единой России" заявили, что она станет приоритетом в весеннюю сессию Госдумы.

По словам заместителя руководителя фракции по законопроектной деятельности Андрея Исаева, среди единороссов есть немало людей, которые до своей депутатской деятельности были связаны с оборонным комплексом. Задачу по устранению законодательных барьеров диверсификации ОПК, поставленную президентом в Уфе, он назвал одним из приоритетов работы фракции "Единой России" в весеннюю сессию.

Исаев назвал оборонную промышленность одной из передовых отраслей экономики и ее локомотивом. "Необходимо, чтобы сосредоточенные там ресурсы – и человеческие, и технологические, и инновационные – работали на выпуск не только оборонной, но и гражданской продукции", – сказал политик.

Мы намерены привлечь экспертов и специалистов, руководителей предприятий и в самое ближайшее время провести обсуждение на различных экспертных площадках и наметить план действий.





Сегодня, 24 января во время посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения президент Владимир Путин обратил внимание на необходимость развития гражданского производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Глава государства призвал депутатов уже в эту парламентскую сессию проанализировать, какие законодательные барьеры препятствуют диверсификации оборонных производств.

Президент также отметил, что этот процесс должен быть поставлен нa системную основу, а руководители компаний должны подходить к выпуску гражданской продукции с не меньшей ответственностью, чем к военной.