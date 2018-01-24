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"Единая Россия" поможет оборонке перейти на гражданские рельсы

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Этой весной Госдума всерьез займется решением задач по диверсификации предприятий оборонки. Тему поднял в Уфе президент Владимир Путин, а в думской фракции "Единой России" заявили, что она станет приоритетом в весеннюю сессию Госдумы.
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По словам заместителя руководителя фракции по законопроектной деятельности Андрея Исаева, среди единороссов есть немало людей, которые до своей депутатской деятельности были связаны с оборонным комплексом. Задачу по устранению законодательных барьеров диверсификации ОПК, поставленную президентом в Уфе, он назвал одним из приоритетов работы фракции "Единой России" в весеннюю сессию.

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Исаев назвал оборонную промышленность одной из передовых отраслей экономики и ее локомотивом. "Необходимо, чтобы сосредоточенные там ресурсы – и человеческие, и технологические, и инновационные – работали на выпуск не только оборонной, но и гражданской продукции", – сказал политик.

Мы намерены привлечь экспертов и специалистов, руководителей предприятий и в самое ближайшее время провести обсуждение на различных экспертных площадках и наметить план действий.

Андрей Исаев. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Сегодня, 24 января во время посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения президент Владимир Путин обратил внимание на необходимость развития гражданского производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Глава государства призвал депутатов уже в эту парламентскую сессию проанализировать, какие законодательные барьеры препятствуют диверсификации оборонных производств.

Президент также отметил, что этот процесс должен быть поставлен нa системную основу, а руководители компаний должны подходить к выпуску гражданской продукции с не меньшей ответственностью, чем к военной.

Автор: Александр Комаров24 января 2018, 20:25

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