Наглый преступник сбежал от полиции

В Челябинске местный житель сбежал из автомобиля полиции. Поступок Сергея Меркулова попал на камеру.

Владелец автомобиля, ехавшего по улицам города следом за УАЗиком, выложил в Сеть запись своего видеорегистратора, зафиксировавшего отчаянный побег обвиняемого по статье "Разбой". На кадрах видно, как задняя дверь полицейской машины внезапно открывается, и из нее вылезает мужчина. Он со всех ног бежит и вскоре скрывается из поля зрения.

Сами сотрудники МВД не сразу заметили пропажу. Они проехали еще около 200 метров, прежде чем забили тревогу. Водители увидели, как из милицейского УАЗа на перекрестке улиц Механической и Горького около 18:00 на ходу, выбив дверь, убежал мужчина, а полиция даже не заметила. Остановились метров через 200 и начали догонять", – приводит Ura.Ru слова очевидца.