При сходе лавины в Хакасии погибли люди

Тела двух туристов, пропавших без вести после схода лавины в районе населенного пункта Приисковый в Орджоникидзевском районе республики Хакасия, были обнаружены под снегом, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. С родственниками погибших работает психолог.