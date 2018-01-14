При сходе лавины в Хакасии погибли люди

Тела двух туристов, пропавших без вести после схода лавины в районе населенного пункта Приисковый в Орджоникидзевском районе республики Хакасия, были обнаружены под снегом, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. С родственниками погибших работает психолог.
Девушка работала путаной с 14 лет, уверен друг отсидевшего за изнасилование Сергея Семенова
Она посвятила себя семье и внукам
Ближайшие три месяца Нелли Ермолаева планирует провести в Майами
Снимки попали в интернет без ее ведома