Под Воронежем 10-летний мальчик трагически погиб на глазах брата

В селе Преображенка Павловского района Воронежской области случилось страшное происшествие: 10-летний мальчик погиб во время игры с братом. Ребенок умер от удушья, когда зацепился капюшоном за стойку двухъярусной кровати.
По факту трагедии проводится расследование. По словам соседей, в этой семье дети погибали уже дважды. На учете социальной службы родители не стоят, передает РИА Воронеж.
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