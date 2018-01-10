В Подмосковье грабители при хозяйке обчистили квартиру

В Подольске двое мужчин ворвались в квартиру и заставили хозяйку открыть сейф с драгоценностями. Женщине угрожали ножом, передает "Подмосковье сегодня".

Об инциденте правоохранителям рассказала 38-летняя пострадавшая. По ее словам, грабители, применив физическую силу, потребовали открыть сейф, откуда похитили деньги и ювелирные изделия. Сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.