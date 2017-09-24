В жуткой аварии под Ростовом погиб ребенок

На 805-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись минивэн Toyota, Lada Largus и грузовик Volvo, передает ТАСС. В результате ДТП погиб двухлетний ребенок, пассажир Toyota. Находившиеся в этом же автомобиле женщина и пятилетняя девочка получили травмы. Информации о других пострадавших не поступало.