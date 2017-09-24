Техник пытался спасти умирающую в Приморском океанариуме белуху
"На Базе исследования морских млекопитающих скончалась белуха. Животные живут здесь в открытой воде, огороженной крупноячеистой сеткой. Вольер регулярно чистят водолазы. Но накануне прошел шторм, и в водоем занесло посторонний предмет", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря океанариума Елену Молчанову.
По ее словам, белуха нашла рыболовную снасть и запуталась в ней. "Дежурный техник пытался ее освободить, но не смог справиться с 600-килограммовым животным", – добавила Елена Молчанова. Другие содержащиеся на базе морские млекопитающие не пострадали. Специалисты проводят работы по дополнительному укреплению комплекса в акватории бухты.
Отметим, согласно данным СМИ, белуха стала 16 погибшим в Приморском океанариуме животным за четыре года. В частности, комплекс лишился трех дельфинов-белобочек, сивуча, двух моржей и белухи. В связи с этим региональное управление Следственного комитета передало в суд дело о халатности бывшего временно исполняющего обязанности директора-организатора океанариума.
По данным издания Deita.ru по факту очередной гибели животного проводится проверка. На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники океанариума, устанавливаются обстоятельства гибели млекопитающего.
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