В Салехарде на борту самолета умер младенец

Пассажирский самолет, направлявшийся из Анадыря в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Салехарда, передает РИА Новости. На борту находился новорожденный, которого перевозили в столицу для лечения. Во время полета ему стало плохо. "Медикам на земле не удалось его спасти", – рассказал представитель экстренных служб региона. Возраст младенца не превышал двух дней. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы.