Под Вологдой автоледи покусала полицейского

Следственное управление Следственного комитета России по Вологодской области устанавливает обстоятельства дела о применении насилия в отношении представителя власти и его оскорблении, передает Flashnord. Подозреваемая – 36-летняя автоледи. По версии следствия, находившийся у автомобильной дороги в районе деревни Родионцево сотрудник ДПС заметил, что рядом с ним остановился автомобиль, за рулем была находящаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина. Во время решения вопроса о привлечении к административной ответственности нарушительница повела себя агрессивно. Автоледи укусила полицейского, оцарапала его и несильно побила руками и ногами, сопровождая свои действия оскорблениями в грубой форме. От медицинского освидетельствования она отказалась.