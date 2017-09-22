Зверское избиение мужчины попало на видео

В Саратове мужчину насильно вытащили из машины и чудовищно избили прямо посреди улицы. Зверский инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел на одном из оживленных перекрестков в Саратове, передает РЕН ТВ. Как видно на записи, из припарковавшегося к тротуару легкового автомобиля вышли супруги с малолетними детьми.

Отец семейства открыл переднюю дверь машины и вытащил сидевшего в салоне мужчину, после чего начал жестоко избивать его ногами. Жена дебошира в страхе попыталась его успокоить, но все было безуспешно. В итоге несчастный получил более десяти ударов в голову. Как видно на кадрах, после избиения пострадавший практически не двигался. На данный момент о его состоянии и причинах инцидента ничего не известно.

.



