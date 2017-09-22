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Питерский форум Baltic Weekend бьет рекорды

Фото: пресс-служба
В Санкт-Петербурге завершился Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2017. В этом году встреча собрала рекордное число гостей.
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Уже традиционно форум стал площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием и новыми вызовами коммуникационной индустрии, а также обмена опытом на основе лучших мировых кейсов в области PR, маркетинга и рекламы. Его организатором выступило коммуникационное агентство SPN Communications.

В этом году в город на Неве приехали более 500 ведущих специалистов в области коммуникаций из 23 городов России и восьми зарубежных стран. "Среди участников много людей, которые приехали к нам в первый раз. У нас практически полностью обновился список тех, кто выступал на пленарных заседаниях. Мы все время ищем новые лица и темы для обсуждений", - отметил генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников.

 "Baltic Weekend – это само по себе явление, сформировавшийся бренд в области коммуникаций".

Форум стал местом сразу для трех ключевых событий в отрасли. Во-первых, на нем был представлен пятый Национальный рейтинг коммуникационных компаний (НР2К) по итогам 2016 года. Тройка лидеров, по сравнению с прошлым годом, осталась неизменной: третью строчку заняло агентство SPN Communications, вторую – "Михайлов и Партнеры", а победителем НР2К впервые стало агентство АГТ.

Фото: пресс-служба

Второе важное событие – генеральный директор M3Communication Group Inc. Максим Бехар и руководитель SPN Communications Андрей Баранников подписали соглашение о сотрудничестве между PROBA Awards и ICCO (The International Communications Consultancy Organization). Таким образом, международная премия в области связей с общественность вышла на новый уровень и получила название PROBA ICCO Global PR Awards 2017.

В рамках форума прошла торжественная церемония награждения лауреатов XVIII конкурса на получение премии. Более 200 участников соревновались в 12 номинациях. Нововведением стала категория "Международные коммуникации", которая была создана по инициативе ведущих агентств индустрии SPN Communications и FTI Consulting.

Фото: пресс-служба

Наконец, одним из самых ярких событий форума стала панельная дискуссия с провокационным названием "В спорте рождается истина: жажда крови и fair play в спортивных коммуникациях", модератором которой выступил журналист и видеоблогер Юрий Дудь.

Международному PR на форме была посвящена панельная дискуссия второго дня, организованная при поддержке FTI Consulting.  Модератором обсуждения "Другого глобуса для вас нет: новая реальность в коммуникациях российского бизнеса за рубежом" выступил управляющий директор FTI Consulting Леонид Финк.

Фото: пресс-служба

В центре обсуждаемых вопросов стояла проблема коммуникаций в новой реальности глобализма и постмодернизма, проблема, носящая как экономический, так и всеобщий характер. Вторая часть дискуссии была посвящена обострению отношений между Россией и Западом. Участники выразили свою озабоченность тем, что разногласия  препятствуют коммуникациям в сфере бизнеса.

За два насыщенных дня работы Baltic Weekend на форуме прошло шесть круглых столов, посвященных актуальным вопросам и новейшим инструментам коммуникаций. Эксперты обсудили двойные стандарты корпоративной этики в социальных медиа, новую искренность сотрудников корпораций, ключевые проблемы в формировании PR-бюджетов, а также силу живого общения в контексте событийного менеджмента. Также прошли круглые столы, посвященные эффективным инструментам и проблемам фандрайзинга, особенностям PR-кампаний в режиме Real Time, работе с фейковыми новостями, а также изменениям каналов коммуникаций в условиях кризиса на примере апрельского теракта в Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба

"Очевидно, что на Baltic Weekend 2017 прозвучали темы, которые по-настоящему волнуют отрасль. С каждым годом интерес к форуму растет, поэтому в следующем году мы планируем провести и сделать традиционным весенний Baltic Weekend. Мероприятие пройдет в одном из городов России. Возможно, это будет Сочи, Казань или Калининград", – подвел итоги форума генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников.

Автор: Александр Комаров22 сентября 2017, 14:03

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