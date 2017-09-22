Питерский форум Baltic Weekend бьет рекорды

В Санкт-Петербурге завершился Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2017. В этом году встреча собрала рекордное число гостей.

Уже традиционно форум стал площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием и новыми вызовами коммуникационной индустрии, а также обмена опытом на основе лучших мировых кейсов в области PR, маркетинга и рекламы. Его организатором выступило коммуникационное агентство SPN Communications.

В этом году в город на Неве приехали более 500 ведущих специалистов в области коммуникаций из 23 городов России и восьми зарубежных стран. "Среди участников много людей, которые приехали к нам в первый раз. У нас практически полностью обновился список тех, кто выступал на пленарных заседаниях. Мы все время ищем новые лица и темы для обсуждений", - отметил генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников.

"Baltic Weekend – это само по себе явление, сформировавшийся бренд в области коммуникаций".

Форум стал местом сразу для трех ключевых событий в отрасли. Во-первых, на нем был представлен пятый Национальный рейтинг коммуникационных компаний (НР2К) по итогам 2016 года. Тройка лидеров, по сравнению с прошлым годом, осталась неизменной: третью строчку заняло агентство SPN Communications, вторую – "Михайлов и Партнеры", а победителем НР2К впервые стало агентство АГТ.





Второе важное событие – генеральный директор M3Communication Group Inc. Максим Бехар и руководитель SPN Communications Андрей Баранников подписали соглашение о сотрудничестве между PROBA Awards и ICCO (The International Communications Consultancy Organization). Таким образом, международная премия в области связей с общественность вышла на новый уровень и получила название PROBA ICCO Global PR Awards 2017.

В рамках форума прошла торжественная церемония награждения лауреатов XVIII конкурса на получение премии. Более 200 участников соревновались в 12 номинациях. Нововведением стала категория "Международные коммуникации", которая была создана по инициативе ведущих агентств индустрии SPN Communications и FTI Consulting.





Наконец, одним из самых ярких событий форума стала панельная дискуссия с провокационным названием "В спорте рождается истина: жажда крови и fair play в спортивных коммуникациях", модератором которой выступил журналист и видеоблогер Юрий Дудь.

Международному PR на форме была посвящена панельная дискуссия второго дня, организованная при поддержке FTI Consulting. Модератором обсуждения "Другого глобуса для вас нет: новая реальность в коммуникациях российского бизнеса за рубежом" выступил управляющий директор FTI Consulting Леонид Финк.





В центре обсуждаемых вопросов стояла проблема коммуникаций в новой реальности глобализма и постмодернизма, проблема, носящая как экономический, так и всеобщий характер. Вторая часть дискуссии была посвящена обострению отношений между Россией и Западом. Участники выразили свою озабоченность тем, что разногласия препятствуют коммуникациям в сфере бизнеса.

За два насыщенных дня работы Baltic Weekend на форуме прошло шесть круглых столов, посвященных актуальным вопросам и новейшим инструментам коммуникаций. Эксперты обсудили двойные стандарты корпоративной этики в социальных медиа, новую искренность сотрудников корпораций, ключевые проблемы в формировании PR-бюджетов, а также силу живого общения в контексте событийного менеджмента. Также прошли круглые столы, посвященные эффективным инструментам и проблемам фандрайзинга, особенностям PR-кампаний в режиме Real Time, работе с фейковыми новостями, а также изменениям каналов коммуникаций в условиях кризиса на примере апрельского теракта в Санкт-Петербурге.





"Очевидно, что на Baltic Weekend 2017 прозвучали темы, которые по-настоящему волнуют отрасль. С каждым годом интерес к форуму растет, поэтому в следующем году мы планируем провести и сделать традиционным весенний Baltic Weekend. Мероприятие пройдет в одном из городов России. Возможно, это будет Сочи, Казань или Калининград", – подвел итоги форума генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников.