Рыдающая первоклассница взорвала Сеть
Среди комментаторов многие жалеют ребенка, участвовавшего в "празднике лицемерия", нужном только департаменту образования. "Когда понимаешь, что после 10 лет тебя ждет зарплата в 15 тысяч, кредиты и ипотека", – язвит в ответ другой комментатор. "Когда узнал, что математику заменили основами православной культуры", – предложил свой вариант еще один зритель.
Видео плачущей девочки опубликовал местный портал НГС. Журналисты ресурса 1 сентября вели онлайн-трансляцию с городских линеекв Новосибирске.
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