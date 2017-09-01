Рыдающая первоклассница взорвала Сеть

Будем мы усидчивы, прилежны и старательны, и тогда пойдет учеба просто замечательно", – сквозь рыдания читает девочка. Пользователи заметили, что даже в таком исполнении стихи звучат лучше, чем реп-баттлы некоторых раскрученных блогеров.

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