Уральские бабушки обокрали приехавших к ним с концертом детей
В Екатеринбурге неопознанные бойкие старушки похитили вещи детей, участвовавших в концерте для пожилых людей. Пока дети выступали для них на сцене, бабушки прошлись по детским вещам.
Заявления от потерпевших в полицию пока не поступали. Впрочем, сотрудники правоохранительных органов будут благодарны за любую информацию, которая поможет установить личности воровок на пенсии.
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