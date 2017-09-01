Уральские бабушки обокрали приехавших к ним с концертом детей

В Екатеринбурге неизвестные старушки похитили вещи детей, участвовавших в концерте для пожилых людей. Потерпевшие решили не подавать заявление в полицию.

В Екатеринбурге неопознанные бойкие старушки похитили вещи детей, участвовавших в концерте для пожилых людей. Пока дети выступали для них на сцене, бабушки прошлись по детским вещам.

Заявления от потерпевших в полицию пока не поступали. Впрочем, сотрудники правоохранительных органов будут благодарны за любую информацию, которая поможет установить личности воровок на пенсии.