Пилот спас два пассажирских самолета от трагедии над Ростовом

В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских лайнера. Трагедии удалось избежать благодаря пилоту одного из самолетов. По данным РЕН ТВ, расстояние между воздушными судами составляло 300 метров.

Известно, что один самолет следовал из Симферополя в Москву, второй направлялся туда же из Краснодара. Обстоятельства инцидента изучают эксперты.

