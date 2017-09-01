Отец-изверг лишал маленьких детей сна и еды

В Архангельской области 39-летний летний мужчина наказывал двух малолетних детей побоями, лишением сна и пищи. Отец издевался над детьми в течение трех лет, передает Flashnord.

Мужчине предъявлено обвинение в истязании несовершеннолетних, а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Следователи установили, что житель Архангельской области с 2013 по 2016 год, злоупотребляя алкоголем, не заботился о своих детях – 5-летнем сыне и 11-летней дочери. Мужчина неоднократно наносил им побои, оскорблял, лишал еды и сна.