В Белгороде поймали пенсионера-педофила

В Белгороде был арестован 63-летний пенсионер. Он обвиняется в изнасиловании дочери своих соседей.
В полицию обратилась родственница пострадавшей. По информации следствия, злоумышленник неоднократно совершал насильственные действия в отношении девочки, передает РИА ФАН. В ребенком работает психолог.
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