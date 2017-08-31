Под Иркутском гробокопатель умер в свежевырытой могиле
Боханским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на кладбище села Тараса. Здесь в свежевырытой могиле было обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти, сообщает региональный следственный комитет.
Могила, в которой нашли тело, была вырыта для захоронения умершего двумя днями ранее покойника. Земляными работами занимались мужчина, наутро найденный в этой могиле бездыханным, и пара его приятелей. Во время работы, как водится, выпивали спиртное. Когда могила была готова, приятели ушли и 55-летний могильщик остался один. Из-за выпитого спиртного его сморил сон.
На следующий день вернувшиеся на кладбище горобокопатели обнаружили своего приятеля лежащим в свежевырытой могиле. Он был мертв.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии следствия, причиной смерти вероятнее всего является переохлаждение.
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