Под Иркутском гробокопатель умер в свежевырытой могиле

Когда могила была готова, гробокопатели ушли,оставив 55-летнего могильщика одного. От выпитого спиртного его сморил сон, а вернувшиеся наутро собутыльники обнаружили мужчину мертвым.

Боханским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на кладбище села Тараса. Здесь в свежевырытой могиле было обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти, сообщает региональный следственный комитет.

Могила, в которой нашли тело, была вырыта для захоронения умершего двумя днями ранее покойника. Земляными работами занимались мужчина, наутро найденный в этой могиле бездыханным, и пара его приятелей. Во время работы, как водится, выпивали спиртное. Когда могила была готова, приятели ушли и 55-летний могильщик остался один. Из-за выпитого спиртного его сморил сон.

На следующий день вернувшиеся на кладбище горобокопатели обнаружили своего приятеля лежащим в свежевырытой могиле. Он был мертв.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии следствия, причиной смерти вероятнее всего является переохлаждение.