Группа школьников пытала пятилетнюю девочку в подвале

После публикации в местной прессе информации о том, что пятилетнюю девочку пытали в подвале разрушенного дома в поселке Шварцевский Киреевского района Тульской области, региональное управление Следственного комитета организовало проверку. Было установлено, что четверо детей в возрасте от семи до 12 лет затащили в подвал свою жертву, говорится в сообщении ведомства. Девочке связали руки и ноги, а потом стали бить, кусать и бросать в нее камни. "Таким образом, на протяжении длительного времени причиняя ей физические и психические страдания", – отмечают в Следственном комитете. Ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего.