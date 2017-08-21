Юристы окажут бесплатную помощь пострадавшим от пожара

В медицинские учреждения Ростова-на-Дону обратились за помощью более 30 человек, пострадавших от сильного пожара в центре города. Для оказания юридической помощи жителям в городе откроется профильный штаб.

Пострадавшим потребуется восстановить утерянные документы, оформить различные бумаги и быстро получить субсидии и компенсации. Как сообщил депутат Госдумы, координатор проекта ОНФ "За честные закупки" Антон Гетта, подобные события требует максимального задействования всех возможных ресурсов для реальной помощи людям.

Парламентарий отметил, что, к сожалению, проволочки с выплатами по субсидиям часто становятся препятствием для возвращения людей к нормальной жизни. "Открытие юридического штаба – это наш конструктивный ответ. Уверен, основываясь на позитивном опыте взаимодействия с молодыми юристами, в Ростове-на-Дону проволочки с субсидиями не возникнет", – заявил Гетта.

Он отметил, что помощь организована в рамках сотрудничества направления "Молодежка ОНФ" и "Молодых юристов Ростовской области".



Ранее представитель городской больницы скорой медицинской помощи сообщал, что от пожара, который охватил частные деревянные дома, пострадали около 30 человек, госпитализированы восемь из них, в том числе один сотрудник МЧС с черно-мозговой травмой и трое полицейских с отравлением угарным газом, сообщает ТАСС.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону произошел днем 21 августа. От огня пострадали 25 частных домов. Спасатели эвакуировали более 500 человек. К семи часам вечера огонь удалось локализовать. Из-за пожара в городе введен режим чрезвычайной ситуации.



