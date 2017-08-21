Водители устроили массовую драку из-за лужи (видео)
По предварительным данным, причиной конфликта стала огромная лужа. Несколько авто не дали ее объехать свадебному кортежу. После этого водители вышли из машин и стали выяснять отношения на повышенных тонах.
Очень скоро словесная перепалка переросла в ожесточенную драку. По факту инцидента полиция проводит проверку, передает РЕН ТВ.
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