Житель Заполярье украл опору ЛЭП

В поселке Туманный Мурманской области случилось необычной происшествие. Местный житель украл деревянную опору линии электропередачи.
Общая сумма причиненного ущерба составила 11,8 тысячи рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит два года колонии, передает Flashnord.
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