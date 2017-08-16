Житель Заполярье украл опору ЛЭП

В поселке Туманный Мурманской области случилось необычной происшествие. Местный житель украл деревянную опору линии электропередачи.

Общая сумма причиненного ущерба составила 11,8 тысячи рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит два года колонии, передает Flashnord.