В Сибири раненый енот убил начальника полиции

В Тюмени погиб руководитель следственного отдела полиции майор юстиции Алексей Ковков. Причиной смерти полицейского стал непроизвольный выстрел из собственного ружья при попытке добить раненого енота.

Начальник следственного отдела отдела полиции №6 города Тюмени майор юстиции Алексей Ковков погиб на охоте во время своего отпуска. Ружье, из которого был сделан роковой выстрел, было незарегистрированным, сообщает Ura.Ru.

Основной версией трагедии правоохранители называют самострел. Ковков с друзьями отправились на охоту. Двигаясь по ночной дороге, мужчины переехали своим автомобилем енота. Майор решил добить животное. Вероятно, от удара прикладом о дорогу ружье непроизвольно выстрелило.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, трагедия произошла около двух часов ночи. "Находясь в очередном отпуске, при неосторожном обращении с оружием сотрудник полиции получил ранение, в результате чего скончался, – рассказали в ведомстве.

В настоящее время проводится проверка несчастного случая, не связанного со служебной деятельностью сотрудника полиции. Как подчеркнули в управлении полиции, смертельное ранение майор Алексей Ковков получил из оружия, которое не является служебным.