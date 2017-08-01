Пропавшего под Иркутском трехлетнего мальчика нашли мертвым

В городе Тулун Иркутской области водолазы подняли со дна водоема, бывшего карьера, тело трехлетнего мальчика, который пропал на пляже 29 июля, передает РИА Новости. Телесных повреждений на теле обнаружено не было. По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате утопления.

Напомним, ребенок пропал на пляже Озерный в городской черте города Тулун вечером 29 июля. Родители упустили ребенка из вида, когда отдыхающие стали запускать фейерверки. В поисковых мероприятиях принимали участие более 100 полицейских, спасатели МЧС и порядка двух сотне волонтеров.