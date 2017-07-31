Под Иркутском пропал трехлетний мальчик

Вторые сутки продолжаются поиски пропавшего без вести в районе пляжа "Озерный" в городе Тулун Иркутской области трехлетнего мальчика, передает сайт "Комсомольская правда". Полицейские, спасатели и волонтеры из числа местных жителей не прекращают поиски ни на минуту. Ближайшая к месту исчезновения ребенка местность, в том числе и лес, была обследована.

"Полицейские не исключают, что ребенок мог утонуть", – сообщили в региональном управлении МВД России. Для проверки этой теории 30 июля водолазы начали обследовать дно водоема. 31 июля эта работа была возобновлена. Кроме того, поисковики устанавливают всех, с кем незадолго до исчезновения контактировал ребенок.

